Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Gummersbach (ots)

Dreiste Betrüger haben am Donnerstagabend (27. Februar) eine 76-Jährige aus Gummersbach um ihr Geld und Schmuck gebracht. Die 76-Jährige erhielt gegen 17:30 Uhr einen Anruf von einer Frau. Die Frau gab sich am Telefon als ihre Schwiegertochter aus und weinte bitterlich. Sie berichtete, dass der Sohn der 76-Jährigen über eine rote Ampel gefahren sei und einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun im Gefängnis sitze. Besonders perfide: Die vermeintliche Schwiegertochter sagte, dass sich der Sohn das Leben nehmen wolle, wenn er nicht aus dem Gefängnis freikäme. Dann übernahm eine andere Frau das Telefon, die sich als Staatsanwältin ausgab. Sie forderte für die Freilassung des Sohnes eine Kaution in Höhe eines mittleren fünfstelligen Geldbetrags. Da die 76-Jährige nicht so viel Bargeld hatte, wurde vereinbart, dass auch Schmuck als Kaution gezahlt werden kann. Um den Betrug glaubwürdiger erscheinen zu lassen, nannten die Betrüger der Senioren zudem ein Aktenzeichen, unter dem sie später ihre Kaution zurückbekommen würde. Gegen 19:25 Uhr erschien dann ein Bote, der die vereinbarte Kaution in der Nähe der Beethovenstraße abholte. Der Abholer war etwa 50 Jahre alt und von korpulenter Statur. Er trug einen dunkelgrauen Bart und einen dunklen Wintermantel mit Fell am Kragen. Erst später bemerkte die Seniorin, dass sie auf Betrüger hereingefallen war. Hinweise zu dem Abholer nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell