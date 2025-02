POL-GM: Unbekannter bedroht zwei Passanten

Reichshof (ots) - Eine 43-jährige Pedelec-Fahrerin aus Reichshof fuhr am Sonntag (23. Februar) gegen 14 Uhr auf der Straße "An der Eichhardt" in Richtung Branscheid. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf der abschüssigen Straße zu Fall. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer ...

