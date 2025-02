POL-GM: Polizei sucht weitere Zeugen und Betroffene

Gummersbach (ots) - Zwischen 16 Uhr am Samstag (22. Februar) und 13:30 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Dieringhauser Straße in der Nähe der Aggerstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Kellertür auf und gelangten so in das Haus. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter ...

mehr