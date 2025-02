POL-GM: Einbrecher suchen Firma auf

Waldbröl (ots) - Am Freitag (21. Februar) stiegen Unbekannte mit einer Leiter auf das Dach eines Elektronikmarktes in der Wiehler Straße. In der Zeit von 2:24 Uhr bis 4:00 Uhr flexten die Kriminellen das Dach auf und gelangten mit einer Leiter in den Verkaufsraum, wo sie Schränke und Vitrinen öffneten. Die Einbrecher flüchteten mit mehreren Smartphones und Smartwatches. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

