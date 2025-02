Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Randalierer vor Bäckerei

Gummersbach (ots)

Ein 30-jähriger Gummersbacher hat am Mittwoch (26. Februar) vor einem Bäcker im Forum mehrere Personen belästigt, indem er sich wiederholt vor sie stellte und am Bestellen hinderte. Als Mitarbeiter den 30-Jährigen aufforderten, die Örtlichkeit zu verlassen, wurde er verbal aggressiv und spuckte einer 44-jährigen unbeteiligten Frau ins Gesicht und entblößte sein Glied. Mit einem 52-jährigen Kunden, der den 30-Jährigen nach draußen begleiten wollte, kam es zu einer Rangelei. Dann bewarf der 30-Jährige den 52-Jährigen mit einem Metallschild. Bevor der 30-Jährige in Richtung Amtsgericht flüchtete, warf er noch eine Bierdose auf umstehende Passanten und traf eine 54-Jährige. Der 52-Jährige und die 54-Jährige wurden leicht verletzt. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Exhibitionismus. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02261 81990 beim Kriminalkommissariat Gummersbach zu melden.

