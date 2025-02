Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Karneval? Aber sicher!

Oberbergischer Kreis (ots)

Mit Altweiber am Donnerstag bis zum Aschermittwoch erreicht die närrische Zeit ihren Höhepunkt. Damit in der Karnevalszeit der Spaß nicht verloren geht und die eigene Sicherheit nicht zu kurz kommt, hat die Polizei ein paar Tipps.

An den jecken Tagen sieht man wieder zahlreiche als Cowboys, Polizisten oder Piraten verkleidete Menschen auf den Straßen. Stilecht ist darunter vor allem, wer auf ein möglichst realistisches Kostüm und auf passende Accessoires setzt. Doch: Wer nicht aufpasst, der kann schnell mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Auch für Waffenimitate gibt es klare Regeln. Repliken oder sogenannte Soft-Airs gelten in der Regel als sogenannte Anscheinswaffen und sind damit in der Öffentlichkeit verboten. Mit Kostüm ans Steuer? Da kommt es ganz klar auf das Kostüm an. Denn Sicht, Gehör und Bewegungsfreiheit dürfen dadurch nicht eingeschränkt werden.

Außerdem rät die Polizei:

- Achten Sie aufeinander und respektieren Sie andere Menschen. Gehen Sie am besten in der Gruppe und versuchen Sie einander den Abend über im Blick zu behalten.

- Schauen Sie hin, nicht weg, wenn jemand in Bedrängnis gerät oder sich selbst in eine missliche Situation gebracht hat. Bitten Sie andere um Mithilfe z.B. Außenstehende oder Mitarbeiter des Veranstaltungsortes.

- Achten Sie auf Ihr und die Getränke Ihrer Begleitpersonen. Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt stehen. Nehmen Sie keine Getränke von Fremden an. Wenn Sie vermuten, dass Ihnen K.o.-Tropfen verabreicht wurden, suchen Sie bitte sofort ärztliche Hilfe.

- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Handy aufgeladen und griffbereit ist, damit Sie im Ernstfall die Polizei verständigen können.

- Wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110, wenn Sie oder andere bedroht oder angegriffen werden.

- Der sichere Heimweg sollte schon vorher organisiert sein, zum Beispiel in Begleitung von Freundinnen oder Freunden. Wer trinkt, fährt nicht - und wer fährt, trinkt nicht.

Die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis wünscht allen Jecken eine friedliche und fröhliche Karnevalszeit und ist für Sie rund um die Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell