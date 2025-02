Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ruhige Einsatzlage an Weiberfastnacht

Oberbergischer Kreis (ots)

An vielen Orten im Oberbergischen feierten die Jeckinnen und Jecken an Weiberfastnacht (27. Februar) ausgelassen und fröhlich Karneval. In der Bilanz der Polizei finden sich zum Auftakt der närrischen Zeit nur wenige Einträge, die einen vergleichsweise ruhigen Verlauf widerspiegeln. Insgesamt sprach die Polizei 16 Platzverweise aus (Reichshof 10, Wipperfürth 4, Engelskirchen 2) und nahm vier Personen in Gewahrsam. In Wipperfürth randalierte ein 21-Jähriger aus Hückeswagen im Eingangsbereich eines Festzeltes auf dem Wipperfürther Marktplatz. Einem Platzverweis kam er nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Ein alkoholisierter 19-jähriger Wipperfürther kam den Anweisungen des Sicherheitspersonals im Wipperfürther Festzelt nicht nach. Eine Personalienfeststellung durch die Polizei verweigerte er und leistete gegen weitere polizeiliche Maßnahmen Widerstand. Auch er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Wegen Körperverletzung nahm die Polizei insgesamt fünf Strafanzeigen auf, bei denen Feiernde aneinandergeraten waren. In Reichshof nahmen die Beamten zudem eine Anzeige wegen sexueller Belästigung auf. Im Verkehrssektor verhielten sich dagegen alle Feiernden vorbildlich. Im Rahmen von Kontrollen konnten keine Fahrten unter Alkohol festgestellt werden.

