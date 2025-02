Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchte räuberische Erpressung

Gummersbach (ots)

Eine Gruppe Minderjähriger versuchte am Donnerstag (27. Februar) in der Nähe der Haltestelle "Mühlenseßmar/Talstraße" eine 22-jährige Gummersbacherin auszurauben. Die 22-Jährige war gegen 19 Uhr zu Fuß unterwegs, als die fünf Minderjährigen sie von hinten ansprachen. Die 12- bis 14-Jährigen aus Gummersbach und Reichshof verlangten Geld von der 22-Jährigen. Ein Jugendlicher richtete dabei einen waffenähnlichen Gegenstand (augenscheinlich eine Pistole) auf die 22-Jährige. Sie gab an, kein Bargeld bei sich zu haben und flüchtete in Richtung Mühlenstraße und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen die Polizisten drei der Tatverdächtigen an. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein weiterer Tatverdächtiger erschien wenig später im Beisein seiner Erziehungsberechtigten auf der Wache. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell