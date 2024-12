Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Angriff auf Rettungskräfte und Polizeibeamte.

Lippe (ots)

Am Samstag (07.12.2024) gegen 00.25 Uhr störte ein 28-jähriger Mann einen Rettungseinsatz in der Langen Straße, indem er die Tür eines Rettungswagens öffnete und scheinbar ohne Grund eine Rettungskraft wegstieß. Der Horn-Bad Meinberger entfernte sich anschließend in Richtung Innenstadt, wo er von der Polizei angetroffen wurde. Er zeigte aggressives Verhalten gegenüber Passanten und griff bei der Ansprache durch die Polizei einen Beamten an, woraufhin er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Während der Fahrt in das Polizeigewahrsam beleidigte er die Beamten fortwährend. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Beamten blieben unverletzt.

