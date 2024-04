Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240419 - 0411 Frankfurt - Oberrad: Tätlicher Angriff bei Verkehrskontrolle

Frankfurt (ots)

(th) Am Donnerstagnachmittag (18. April 2024) wollten Polizeibeamte gegen 16.15 Uhr einen Pedelecfahrer im Bereich der Wiener Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nach Ansprache durch den Außenlautsprecher des Streifenwagens ergriff der Fahrer zunächst die Flucht, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden.

Hier fuhr er ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren und unter Missachtung der polizeilichen Anweisungen auf einen Polizeibeamten zu. Dieser konnte nicht rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Beschuldigte, ein 17-Jähriger, konnte in der Folge festgenommen werden, der Polizeibeamte wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der 17-Jährige wurde zwecks polizeilicher Maßnahmen auf die Polizeidienststelle gebracht. Hier wurden in seiner mitgeführten Umhängetasche knapp 100 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Da zudem der Verdacht bestand, dass er das Fahrzeug unter Einfluss berauschender Mittel geführt hatte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

