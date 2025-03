Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Firmengebäude

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28. Februar/1. März) sind Unbekannte in eine Firma in der Straße "Stahlschmidtsbrücke" eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 9 Uhr hebelten die Einbrecher eine Tür zum Verwaltungsgebäude auf. Dort machten sie sich an einem Kaffeeautomaten zu schaffen und entwendeten die Münzen. In der Industriestraße versuchten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag, in eine Firma einzubrechen. Gegen 00:12 Uhr drückten sie ein Fenster eines Rolltores heraus. Dabei lösten sie einen Alarm aus und flüchteten. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

