POL-LB: Einbruch in der Karlshöhe Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (20.03.2025) gegen 18:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung Obere Vorstadt / Pfarrwiesenallee ein Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Pkw. Die 34-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr den Radweg parallel zur Willy-Brand-Alle / Pfarrwiesenallee und wollte die Straße Obere Vorstadt in Fahrtrichtung Leonberger Straße ...

mehr