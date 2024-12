Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich SZ-Lebenstedt und SZ-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede (ots)

Gefährliche Körperverletzung, Schubertstraße 2 - Lebenstedt Am 14.12.2024, gegen 15:30 Uhr, soll es an oben genannter Örtlichkeit zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. So wurde ein 55-jähriger Salzgitteraner von einer unbekannten männlichen Person beim Bedienen seines Smartphones durch je einen Tritt in die Bauchgegend und den unteren Rücken, sowie einem Schlag gegen die Brust körperlich angegriffen und anschließend verbal beleidigt. Der etwa 40-50-jährige männliche Täter soll eine blaue Jacke und ein blaues Cap getragen haben. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter zu melden (Tel .05341 1897-0).

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Am Güterverkehrszentrum - Beddingen Der 36-jährige Fahrzeugführer und spätere Unfallverursacher bestieg seinen Pkw und wollte das Betriebsgelände verlassen. Kurz vor dem Passieren des Ausfahrtstores fuhr er mit seinem Fahrzeug gegen ein Pförtnerhäuschen, das in der Folge beschädigt wurde. Ein am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

