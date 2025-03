Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: versuchtes Raubdelikt in der Myliusstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein 25-jähriger Mann wurde am Mittwoch (26.03.2025) gegen 23:00 Uhr Opfer eines versuchten Raubdelikts in der Myliusstraße in Ludwigsburg. Er lief in Begleitung eines 24-jährigen Mannes in Richtung Bahnhof, als er in Höhe eines Schnellimbisses von drei unbekannten Männern angesprochen und aufgefordert wurde, ihnen Bargeld auszuhändigen. Als der junge Mann sich weigerte, schlug ihm einer der Täter mehrfach ins Gesicht. Der 25-Jährige befreite sich aus dem darauffolgenden Gerangel und sowohl er, als auch sein Begleiter flüchteten in Richtung Bahnhof. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu wenden.

