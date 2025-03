Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Gänse vermeintlich an Auffahrunfall beteiligt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (26.03.2025) gegen 10:15 Uhr war ein 70-jähriger Lenker eines Kleintransporters auf der Kreisstraße 1057 (K1057) von Schönaich kommend in Richtung Steinenbronn unterwegs, als er plötzlich in Höhe einer Tankstelle eine Vollbremsung durchführte. Ein 47-jähriger VW-Lenker, der sich dahinter befand, erkannte mutmaßlich die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes Sprinter auf. Im Laufe der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich widersprüchliche Angaben über mehrere Gänse, die zur Unfallzeit die Straße gequert haben und so der Auslöser für die Vollbremsung gewesen sein sollen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8.500 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei Magstadt war ebenfalls vor Ort, um die Straße von Betriebsflüssigkeiten zu reinigen. Das Polizeirevier Böblingen sucht in diesem Zusammenhang Unfallzeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Insbesondere entgegenkommende Verkehrsteilnehmende, die auch haben bremsen müssen, werden gebeten, sich zu melden. Das Polizeirevier Böblingen ist unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell