Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Schlimmeres verhindert

Rheinau (ots)

Die schnelle Alarmierung von Feuerwehr und Polizei sowie der sofortige Einsatz von Wehrleuten aus Freistett verhinderte am Mittwochabend vermutlich Schlimmeres. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Kinder in der Kronenstraße mit Silvesterböllern hantiert, als in der Folge eine das Dach bewachsende Efeu-Hecke in Brand geriet. Durch die schnellen Löscharbeiten entstand ersten Ermittlungen zufolge kein Sachschaden an dem Gebäude. /ma

