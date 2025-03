Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf der K 1055 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (25.05.2025) ereignete sich gegen 16.30 Uhr bei Böblingen auf der Kreisstraße 1055, die parallel der Bundesautobahn 81 verläuft, eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Böblingen noch Zeugen sucht. Ein 39 Jahre alter BMW-Fahrer war von der Panzerstraße kommend auf der K 1055 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr kamen dem 39-Jährigen zwei hintereinanderfahrende PKW entgegen. Der Lenker des hinteren Fahrzeugs scherte plötzlich auf die Spur des BMW-Lenkers aus, vermutlich um den Vorausfahrenden zu überholen. Hierauf zog der 39-Jährige seinen BMW nach rechts, um dem Unbekannten auszuweichen. Dies führte dazu, dass er mit der Leitplanke zusammenstieß. Während dessen hatte der unbekannte Fahrzeuglenker, der mit einem weißen VW Golf unterwegs gewesen sein dürften, den entgegenkommenden BMW-Lenker wohl doch bemerkt und brach den Überholvorgang ab. Der 39-Jährige hielt im weiteren Verlauf in einer Parkbucht an, um seinen Schaden zu begutachten. Die beiden anderen PKW setzten ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet insbesondere die Person, die überholt werden sollte und vermutlich ein schwarzes Fahrzeug lenkte, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

