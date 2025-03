Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Vereinsgaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (26.03.2025) auf Donnerstag (27.03.2025) drangen noch unbekannte Täter in eine Vereinsgaststätte in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen ein. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Im Inneren brachen die Unbekannten noch die Tür zum Gastraum auf. Im Thekenbereich öffnet und durchsuchen die Täter Schubladen und Schränke. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

