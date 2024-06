Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B 14, Tunnelzufahrt) Heftiger Unfall an einer Tankstellenausfahrt fordert eine schwer verletze Person und rund 16.000 Euro Schaden

Tuttlingen, B 14, Tunnelzufahrt (ots)

Eine schwer verletzte Person und rund 16.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines heftigen Unfalls, der sich am Donnerstagmittag an einer Tankstellenausfahrt auf der Bundesstraße 14 im Bereich der Zufahrt zum Kreuzstraßentunnel am Stadtrand von Tuttlingen ereignet hat. Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 82-Jähriger mit einem Mitsubishi Space Star vom Tankstellengelände an der B 14 auf die Bundesstraße, ohne auf einen VW Golf zu achten, dessen 26-jährige Fahrerin auf der B 14 in Richtung Kreuzstraßentunnel fuhr. Bei einer Kollision der beiden Autos zog sich der 82-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. Abschleppdienste kümmerten sich anschließend um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Autos. Während der Unfallaufnahme musste die B 14 und der Tunnel bis zur Räumung der Straße kurz vor 13 Uhr gesperrt werden. Auch die Feuerwehr Tuttlingen war bei dem Unfall eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell