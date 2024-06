Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) 15-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Unfall, der sich am Donnerstagmittag auf der Haselbrunnstraße zugetragen hat, ist ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt worden. Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von einem Grundstück auf die Haselbrunnstraße fahren und übersah den auf einem angrenzenden Radweg, allerdings aus falscher Richtung, nahenden Radfahrer. Bei einer folgenden Kollision zog sich der 15-jähriger Biker leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

