Rees-Mehr (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19. März 2025) sind unbekannte Täter in die Filiale eines Supermarktes an der Heresbachstraße eingedrungen. Sie schoben zunächst gewaltsam die Eingangstür auf. Danach brachen die Unbekannten eine Vitrine in dem Geschäft auf und entnahmen verschiedene Tabakwaren, mit denen sie anschließend flüchteten. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige ...

