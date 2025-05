Polizei Köln

POL-K: 250506-2-K Über 60.000 Euro Bargeld, Waffen und Drogen bei mutmaßlichen Drogendealern sichergestellt - über 50 Beamte im Einsatz

Bei einem großangelegten Polizeieinsatz am frühen Montagmorgen (5. Mai) haben über 50 Beamtinnen und Beamte in den Stadtteilen Chorweiler, Nippes, Ossendorf sowie in der Altstadt fünf Wohnungen von vier Tatverdächtigen (22, 23, 29, 37) durchsucht. Die Männer stehen im Verdacht, sich seit 2023 am Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge beteiligt zu haben. Sie sollen unter anderem Drogen übers Internet und auf der Straße zum Verkauf angeboten haben.

Im Zuge der Durchsuchungen entdeckten die Ermittler in der Wohnung des 37-jährigen Tatverdächtigen rund elf Kilogramm Amphetamin, eine größere Mengen Cannabis, vier Blöcke Haschisch sowie chemische Substanzen zur Herstellung von Betäubungsmitteln. Zudem wurden bei dem in Ossendorf wohnhaften Mann mehrere Schreckschusswaffen (Revolver, Schrotflinte, Pistole), ein Reizstoffsprühgerät sowie ein griffbereites Faust- und Küchenmesser sichergestellt. In einer Wohnung in Chorweiler, in der sich der 29-Jährige regelmäßig aufgehalten haben soll, stellten Polizisten rund 50.000 Euro Bargeld sicher.

Bei einem weiteren Tatverdächtigen (23) fanden sie in dessen Wohnung in Nippes rund 15.000 Euro Bargeld, circa 100 Gramm Kokain und eine nicht geringe Menge Marihuana. Darüber hinaus sicherten die Ermittler in allen Objekten umfangreiche Beweismittel zur kriminaltechnischen Untersuchung.

Die beim Kriminalkommissariat 27 geführten Ermittlungen insbesondere zu den möglichen gemeinsamen Tatbeteiligungen dauern an. (ja/al)

