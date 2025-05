Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Einbrecher in Vellmar durch Hausbewohner ertappt und geflüchtet: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

In Vellmar sind zwei unbekannte Einbrecher am gestrigen Donnerstagmorgen in ein Wohnhaus in der Kollostraße eingedrungen. Dabei wurden sie von einem Bewohner ertappt, woraufhin sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei Kassel sucht nun nach weiteren Zeugen und Hinweisgebern.

Zwischen 08:10 und 08:50 Uhr hatten zwei Männer die Eingangstür des Einfamilienhauses aufgehebelt und im Dachgeschoss damit begonnen, die Wohnräume zu durchsuchen, wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten. Durch den Lärm, den die Täter dabei verursachten, weckten sie den Hausbewohner, der im Erdgeschoss schlief. Als dieser nach dem Rechten sah, begegneten ihm die Einbrecher im Treppenhaus. Der Bewohner reagierte genau richtig, indem er sich nicht in Gefahr begab, sondern das Haus verließ und die 110 wählte. Währenddessen flüchteten die beiden Männer aus dem Wohnhaus und verschwanden ohne Beute in unbekannte Richtung. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach den beiden Tätern, die zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank und mit weißen Einwegoveralls mit Kapuze bekleidet gewesen sein sollen aufgenommen, ohne dass diese jedoch festgenommen werden konnten.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Donnerstagmorgen im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell