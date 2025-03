Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: E-Scooter kollidiert mit PKW - Scooter Fahrer wird schwer verletzt

Stadthagen (ots)

Am Nachmittag des 17.03.2025 um etwa 15:35 Uhr kam es auf der Enzer Straße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter Fahrer. Ein 31-jähriger Mann aus Stadthagen befuhr mit seinem Audi die Enzer Straße in Richtung Enzen. Im Bereich der Einmündung zur Gubener Straße kreuzte ein 19-jähriger Mann aus Lindhorst mit einem E-Scooter die Fahrbahn und kollidierte mit dem PKW des Stadthägers. Der Lindhorster erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die MHH geflogen. Die Enzer Straße war während der Unfallaufnahme rund 45 Minuten gesperrt und der Verkehr wurde abgeleitet. [mue]

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell