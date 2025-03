Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Drei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Nienburg (ots)

(KEM) Einsatzkräfte der Polizei Nienburg haben am Sonntag gleich drei Personen auf E-Scootern angetroffen, die diese noch nicht neu versichert hatten.

Gegen 11 Uhr kontrollierten sie an der Wilhelmstraße einen 30-jähriger Nienburger, um kurz vor 12 Uhr an der Verdener Landstraße einen 53-jähriger Nienburger sowie gegen 15 Uhr an der Wilhelmstraße einen 28-jähriger Nienburger. Sie waren mit alten, nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen unterwegs. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zudem untersagten die Polizeibeamten ihnen die Weiterfahrt.

Am 01. März eines jeden Jahres müssen die Versicherungskennzeichen u.a. an Mofas und E-Scootern gewechselt werden. Die Kennzeichen, die ab dem 01.03.2025 gültig und ausschließlich erlaubt sind, haben eine grüne Farbe. Das Befahren von öffentlichen Straßen und Wegen mit einem Fahrzeug, das mit einem veralteten Kennzeichen ausgestattet ist, ist verboten und stellt nicht nur eine Straftat dar. Im Falle eines Unfalls besteht zudem kein Versicherungsschutz, was je nach Schaden und Verletzungen beteiligter Personen zu hohen Schadensersatzforderungen führen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell