POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Baden-Baden, Oos (ots) - Ein 42 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Montagabend in ein städtisches Gebäude in der Flugstraße eingebrochen zu sein. Gegen 22:20 Uhr rückten mehrere Streifenbesatzungen nach einer Alarmauslösung in die Flugstraße aus. Dort konnte zwar zunächst kein Verdächtiger, jedoch ein aufgehebeltes Fenster sowie in einem Büroraum ein ...

mehr