POL-OG: Baden-Baden - Festnahme nach Einbruch in Hotel

Baden-Baden (ots)

Am Montagabend, gegen 22 Uhr, wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der sich illegal in den Räumen eines Hotels in der Rettigstraße aufhalten soll. Bei der polizeilichen Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass der 32-jährige deutsche Staatsbürger momentan ohne festen Wohnsitz ist und in Thüringen mehrere Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahls gegen ihn vorliegen. Weil der 32-Jährige gewaltsam in das Hotel eingebrochen ist wurde er vorläufig festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier Baden-Baden gebracht. Des Weiteren ist der Mann dringend tatverdächtig, am 27. Januar in Hotels in der Merkurstraße und der Rettigstraße eingebrochen zu sein. Der Tatverdächtige führte unter anderem diverse Bankkarten und einen Führerschein mit sich, die nachweislich aus zuvor getätigten Diebstählen in Thüringen und anderen Bundesländern stammen. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Mitte nahmen die Ermittlungen auf und standen für weitere Maßnahmen in engen Kontakt mit den Ermittlern der Kriminalpolizei in Erfurt. Am Dienstagmorgen beantragte die Staatsanwaltschaft Erfurt einen Haftbefehl gegen den Wohnsitzlosen. In der Folge wurde er einem Ermittlungsrichter in Baden-Baden zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Pressemitteilung vom 27.01.2025

POL-OG: Baden-Baden - Eingedrungen

Baden-Baden Am Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Hotel in der Merkurstraße. Gegen 06:40 Uhr sollen bislang unbekannte Tatverdächtige unbefugt in den Eingangsbereich eingedrungen sein. Im Anschluss daran sollen die Unbekannten nach Bargeld gesucht haben. Noch am selben Tag kam es vermutlich zu einem ähnlichen Fall in einem Hotel in der Rettigstraße. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Nummer 07221 680-0 zu melden.

