Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur zur Meldung vom 01.01.2025 Gärtingen: Kellerbrand mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es in der Neujahrsnacht, gegen 01.10 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Gebäudekomplex in der Grabenstraße in Gärtringen gekommen ist (Pressemittelung vom 01.01.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5940627), ergaben sich zwischenzeitlich neue Erkenntnisse. Zunächst hatten wir berichtet, dass eine Waschmaschine aufgrund eines mutmaßlichen Defekts den Brand ausgelöst habe. Dies kann nun jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Brandursache ist derzeit unbekannt und die Ermittlungen dauern an.

