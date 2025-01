Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (03.01.2025) gegen 12.00 Uhr auf der Landesstraße 1141 bei Schwieberdingen ereignete. Eine 24 Jahre alte BMW-Lenkerin passierte die Kreuzung der L 1141 (Ludwigsburger Straße) von der Bundesstraße 10 kommend in Richtung Markgröningen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einer von links von Schwieberdingen kommend in Richtung Möglingen fahrenden 58 Jahre alten Opel-Lenkerin. Ein 60 Jahre alter Beifahrer im Opel wurde dabei leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Angaben zu den Ampelphasen zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell