Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln

Über eine Terrassentür gelangten Unbekannte in einen Kindergarten am Hagemer Kirchweg. Vorher hatten sie schon an weiteren Fenstern und Türen versucht in das Gebäude zu kommen. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Donnerstag. Gegen 06:30 Uhr wurde der Einbruch bemerkt. Aus einem Schrank nahmen die Täter Bargeld mit und flüchteten.

Marl

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Fahrzeughalle an der Mainstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich Zugang zu mehreren Büroräumen. Nach ersten Ermittlungen nahmen die Einbrecher einen Tresor mit Bargeld mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Werkstatthalle an der Kurt-Oster-Straße ein. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. Als Beute nahmen sie einen Akkuschrauber, einen Rasentrimmer, einen Laubbläser und Werkzeug mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell