POL-RE: Bottrop: Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen zur Herbstkirmes

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochabend gegen 21:15 Uhr kam es auf der Adolf-Kolping-Straße zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto. Ein 35-jähriger Essener fuhr mit seinem Auto auf der Prosperstraße in Richtung Stadtmitte. Als er nach rechts in die Adolf-Kolping-Straße abbog, erfasste er einen 44-jährigen Fußgänger aus Bottrop, der gerade über die Straße ging. Der Fußgänger stürzte und wurde ...

