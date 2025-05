Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Straßenraub in Wimmelstraße: Älterer Passant als Zeuge gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Zeugen eines mutmaßlichen Straßenraubes im Kasseler Stadtteil Wesertor am gestrigen Donnerstagabend suchen die Ermittler des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo. Wie das Opfer, ein 47-jähriger Mann aus Fuldatal, den Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) schilderte, soll sich der Überfall in der Wimmelstraße, nahe der Gartenstraße, gegen 20:30 Uhr ereignet haben. Bei der weiteren Befragung gab der Beraubte an, dass er allein zu Fuß unterwegs war, als er plötzlich von hinten von drei Tätern angegriffen worden sei. Als er nach mehreren Schlägen und Tritten zu Boden gegangen sei, habe das Trio seine Taschen durchwühlt und versucht, ihm seine Jacke auszuziehen. Erst nachdem ein unbekannter Passant hinzugekommen war, ließen die Täter von ihm ab und ergriffen mit erbeutetem Bargeld die Flucht, so der 47-Jährige, der erst später die Polizei alarmierte. Das bei dem Raub leicht verletzte Opfer beschrieb den Kriminalbeamten drei männliche Täter, die höchstens 20 Jahre alt waren und ein arabisches Erscheinungsbild gehabt haben sollen.

Der vorbeikommende Passant, ein älterer Mann, sowie weitere Zeugen, die den geschilderten Raub möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

