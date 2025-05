Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisiert und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet: Mit Haftbefehl gesuchter 52-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Offenbar weil er unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besaß, möglicherweise aber auch weil gegen ihn ein Haftbefehl bestand oder er mit geklauten Kennzeichen unterwegs war, ist ein 52-jähriger Mann am gestrigen Mittwochnachmittag in Habichtswald vor der Polizei geflüchtet. Die waghalsige und gefährliche Fahrt endete schließlich mit seiner Festnahme im Ortsteil Ehlen. Der Autofahrer aus Frankfurt muss sich jetzt unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Gegen 15:45 Uhr hatten Zeugen den Notruf der Polizei gewählt, nachdem der Fahrer eines Opels im Bereich von Harleshausen über eine rote Ampel gefahren und bei einem von mehreren gefährlichen Überholmanövern fast mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen sei. Eine Streife der Polizeistation Wolfhagen konnte den Opel kurz darauf in Dörnberg ausmachen, wo dieser auf den Parkplatz eines Supermarktes fuhr und zunächst anhielt. Als sich die Beamten dem Fahrzeug jedoch näherten, gab der Fahrer Vollgas und flüchtete von dem Parkplatz, wobei er mit zwei geparkten Autos kollidierte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern oder auf die Anhaltesignale und das Blaulicht der Polizeistreife zu reagieren, raste der 52-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter durch Dörnberg in Richtung Autobahn und fuhr dabei erneut über eine rote Ampel und in den Gegenverkehr. Nur durch viel Glück und die schnelle Reaktion der anderen Verkehrsteilnehmer wurde hierbei niemand verletzt.

Die Verfolgungsfahrt endete schließlich wenig später in Ehlen, wo dem Opel durch mehrere Streifen der Weg abgeschnitten wurde und für den Fahrer die Handschellen klickten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille, außerdem war der 52-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Als sei das noch nicht genug, bestand gegen ihn auch noch ein offener Haftbefehl wegen Bedrohung. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, ging es für ihn, nach einer Blutentnahme wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, direkt in die Justizvollzugsanstalt Kassel. An dem Opel waren überdies gestohlene Kennzeichen angebracht und es bestanden weder eine gültige Zulassung, noch ein Versicherungsschutz. Da die Eigentumsverhältnisse nicht abschließend geklärt werden konnte, wurde das Fahrzeug durch die Polizei sichergestellt.

