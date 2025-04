Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fußgänger gestürzt

Am Montag kam es zu einem Verkehrsereignis bei dem ein 40-Jähriger in Heidenheim leicht verletzt wurde.

Gegen 7.30 Uhr war der 40-Jährige in der Clichystraße unterwegs. Er betrat bei der Bushaltestelle die Fahrbahnseite in Richtung Innenstadt. Zeitgleich soll wohl ein schwarzer BMW sehr knapp an ihm vorbei gefahren sein. Dadurch erschrak der Fußgänger und stürzte. Ob es möglicherweise auch zu einem Kontakt zwischen Fußgänger und Pkw kam ist unklar. Der Fußgänger erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der Unfall wurde er erst über eine Stunde später gemeldet. Rettungskräfte brachten den 40-Jährigen von seiner Wohnanschrift aus in eine Klinik. Da der Autofahrer die Situation womöglich nicht bemerkt hatte fuhr er weiter. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07321/97520.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

