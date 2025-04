Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mann flüchtet vor Polizei und geht auf Beamte los

Drogen und Geld fand die Polizei bei einem 21-Jährigen am Montag in Biberach. Der zeigte sich bei seiner Festnahme äußerst renitent.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr wollte eine Polizeistreife in zivil den 21-Jährigen in der Biberacher Innenstadt kontrollieren. Der aus dem Irak stammende Mann war den Beamten bekannt und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der junge Mann trat plötzlich die Flucht an und rannte in Richtung Consulentengasse davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 21-Jährigen vor einer Gaststätte einholen. Der Flüchtige wurde auf der Straße zu Boden gebracht. Dabei setzte er sich zur Wehr, in dem er mit gezielten Faustschlägen und Knietritten auf die beiden Beamten einwirkte. Schlussendlich gelang es den Beamten, den 21-Jährigen zu überwältigen und ihm die Handschließen anzulegen. Schnell war klar warum der junge Mann vor der Polizei geflüchtet war. Er hatte eine verdächtige weiße Substanz in einer Zigarettenschachtel bei sich und diese dann bei seiner Flucht weggeworfen. Zudem konnten bei ihm rund 1.500 Euro und etwa 0,2 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der 21-Jährige auf ein Polizeirevier gebracht. Auch auf der Fahrt dorthin widersetzte sich der Mann erneut und versuchte einen Polizisten ins Bein zu beißen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Ermittler das mutmaßliche Dealergeld und auch die weiße Substanz. Denn dabei handelt es sich nach einem Drogenvortest um rund 1,9 Gramm Kokain. Außerdem durchsuchten die Ermittler die Wohnung und den Pkw des Verdächtigen. Dabei stießen sie auf eine Kleinstmenge Marihuana sowie weitere 620 Euro in szenetypischer Stückelung. Auch diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Polizisten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der 21-Jährige muss jetzt mit mehreren Anzeigen u.a. wegen Unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte rechnen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

++++0722058 0722266 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell