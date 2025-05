Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter bei Einbruch in Reihenhaus beobachtet: Polizei sucht nach Zeugen im Stadtteil Fasanenhof

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Ein unbekannter Einbrecher hat am späten Dienstagnachmittag im Kasseler Stadtteil Fasanenhof zugeschlagen und verschiedene elektronische Geräte entwendet. Dabei konnte er von einer Anwohnerin beobachtet werden. Mit einer Beschreibung des Täters suchen die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei nun nach weiteren Zeugen.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, begab sich der Täter zwischen 17:00 und 18:00 Uhr auf das Grundstück eines Reihenhauses in der Simmershäuser Straße. Mit einer im Garten aufgefundenen Heckenschere brach er die Terrassentür an der Gebäuderückseite auf und durchsuchte anschließend die Wohnräume. Mit einer Spielekonsole, einem Tablet und einem Ladegerät für E-Bikes konnte der Unbekannte schließlich vom Tatort flüchten. Durch eine Anwohnerin konnte der etwa 25 Jahre alte Mann beim Betreten des Grundstücks beobachtet werden. Er war von normaler Statur, zwischen 165 und 170 cm groß und trug ein orangefarbenes T-Shirt sowie eine kurze Hose. Die Anwohnerin hatte ihrer Beobachtung zunächst jedoch keine größere Beachtung geschenkt und erfuhr erst kurz darauf von dem Einbruch, als die Eigentümer des Reihenhauses zurückkehrten. Die Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Das zuständige Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Kassel führt die Ermittlungen in diesem Fall. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

