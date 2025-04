Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel: Hamminkeln - Polizeibeamte nehmen Tatverdächtige nach Einbruch vorläufig fest

Hamminkeln (ots)

Am Freitag, den 18.04.2025, brachen gegen 18.07 Uhr zwei Männer in ein Einfamilienhaus an der Straße Strauchheide ein.

Die Tatverdächtigen öffneten gewaltsam eine Terrassentür, um in das Haus zu gelangen. Während die Täter ein Zimmer im Haus durchsuchten, kehrten die Bewohner zurück und trafen auf die Täter, die ihrerseits Richtung eines angrenzenden Feldes flüchteten.

Der 54- jährige Bewohner des Hauses konnte beobachten, wie sich die Täter in einem Gebüsch versteckt hielten.

Alarmierte Polizeibeamte konnten daraufhin einen 30-jährigen und einen 20-jährigen Mann, die jeweils aus Frankreich stammen, zwischen Gebüschen in Höhe der Einmündung Strauchheide/ B 473 aufgreifen und vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete ein Richter Untersuchungshaft an.

Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft, ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf einen silberfarbenen oder grauen BMW geben können, der zur Tatzeit an der Bushaltestelle der B473 abgestellt und im weiteren Verlauf in Richtung Wesel davon gefahren ist.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250418-2012)

