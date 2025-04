Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach unbekanntem Täter, der Jugendliche auf dem Nachhauseweg überrascht

Dinslaken (ots)

Am Samstagabend, den 19.04.2025, traf eine 17 - jährige Frau aus Dinslaken, die zu Fuß einen Schotterweg zwischen der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Holzweg passierte, auf einen bislang unbekannten Mann, der sie zunächst in ein Gespräch verwickelte und sie nach den nahegelegenen Buslinien befragte.

Nachdem die 17- Jährige dem Unbekannten Auskunft gab und ihren Weg in Richtung Holzweg fortsetzte, bemerkte sie, wie sich der Mann von hinten annäherte und sie plötzlich festhielt.

Die Dinslakenerin setzte sich zur Wehr und betätigte mit ihrem Mobiltelefon den Notruf, der einen lauten Signalton ertönen ließ.

Der unbekannte Täter schlug der Frau auf den Hinterkopf, ließ von ihr ab und entfernte sich zu Fuß in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, sehr kurze abrasierte dunkelblonde bis hellbraune Haare, dunkler Pullover mit Jeans, gepflegtes Erscheinungsbild und freundlichen Auftreten.

Die 17- Jährige blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 in Verbindung zu setzen.

/cd Ref. 250419-2300

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell