Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Wer kennt diese Stofftasche oder den Schmuck

Polizei sucht Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rheinberg (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 in Wesel sucht Hinweise zu einer gefundenen Tasche.

Am 31.03.2025 um 16:00 Uhr hat eine Radfahrerin eine gemusterte Stofftasche mit Schmuck am Rand der Straße "Am Momm" entdeckt. Der Fundort liegt in der Nähe des Solvay Hafens. Im Beutel befanden sich teilweise verdreckter, teilweise beschädigter Schmuck.

Bisherige Ermittlungen konnten die Gegenstände keiner Straftat zuordnen. Wer Hinweise zu dem Fund geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Wesel unter Telefonnummer 0281 / 107-0 melden.

BH/ 250401-1410

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell