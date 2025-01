POL-WES: Moers - Mann versucht in Dienstraum einzubrechen

Voerde (ots) - Am Samstag um 23.25 Uhr schlug ein 33-Jähriger eine 32-Jährige in einer Wohnung an der Rheinstraße. Bei dem Streit beleidigte der Tatverdächtige die Frau und würgte sie. Als ein Nachbar auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde und mehrmals an der Tür klingelte, ließ der Voerder von der Voerderin ab. Alarmierte Polizeibeamte stellten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Betrugs vorlag. ...

