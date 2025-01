Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Raub auf Mann und Frau in Pkw

Moers (ots)

Am Sonntag um 22.30 Uhr kam es zu einem Raub auf einen Mann und eine Frau durch drei bislang unbekannte Täter. Das Pärchen befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Pkw auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße.

Ein 20- jähriger Mann aus Moers wartete bei laufendem Motor mit seiner 18- jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Moers, in einem schwarzen Mercedes S400 mit Dortmunder Kennzeichen, auf dem dortigen Parkplatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen kamen drei bislang unbekannte Täter auf das Fahrzeug zu, wobei einer der Täter mit einem Reizstoffsprühgerät durch das geöffnete Fahrerfenster in das Fahrzeuginnere sprühte. Im weiteren Verlauf soll der Täter die Fahrertür geöffnet und den 20- Jährigen getreten und geschlagen haben, um dessen im Fahrzeug befindliche Geldbörse, den Fahrzeugschlüssel und dessen Mobiltelefon zu entwenden.

Der zweite Täter griff von der Beifahrerseite aus in das Handschuhfach und entnahm hieraus Bargeld.

Während der Tathandlung versuchte die 18- Jährige aus dem Fahrzeug in Richtung der Straße Am Mühlenteich zu flüchten. Der dritte Täter folgte ihr und versuchte die Frau in ein nahegelegenes Gebüsch zu ziehen. Als dies misslang soll der Täter von der Frau abgelassen haben. Es gelang ihm jedoch ihre Handtasche zu entwenden.

Alle drei Täter werden als ca. 16-25 Jahre alt, ca. 170 cm - 180 cm groß, schwarze Haare und bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung und schwarzer Maske, beschrieben.

Sowohl der 20- Jährige als auch die 18-Jährige erlitten durch die Tathandlung leichte Verletzungen.

Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliches bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0.

DF (Ref.-Nr. 250126-2348)

