Kreis Wesel (ots) - Am Samstag und Sonntag beschädigten Unbekannte 30 Pkw in Wesel und Voerde. In Wesel zerkratzten die Täter im Bereich der Wylackstraße den Lack an 11 Fahrzeugen (Ref.-Nr.250126-1221). In Voerde stellten Polizeibeamte fest, dass die Scheibenwischer an 19 Pkw im Bereich der Hugo-Mueller-Straße abgeknickt oder verbogen waren (Ref-Nr.250126-1209). ...

