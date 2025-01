POL-WES: Kreis Wesel - Unbekannte beschädigen 30 Pkw in Wesel und Voerde

Moers (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, stahlen Unbekannte einen Pkw von einem Parkplatz an der Bergstraße. Bei dem Elektrofahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Kia EV6. Es führt das amtliche Kennzeichen MO-J8714. Die Polizei bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen. DF (Ref.-Nr. 250124-1127) ...

mehr