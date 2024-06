Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmorgen kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw auf der B 42 in Linzhausen. Nachdem zwei vorausfahrende Pkw verkehrsbedingt abbremsen mustten, erkannte eine nachfolgende Pkw-Fahrerin aus Hetzerath die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw auf, der wiederum auf das davor wartende Fahrzeug geschoben wurde. Es entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

