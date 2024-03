POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt

Böhl-Iggelheim (ots) - Hohen Schaden verursachten Einbrecher am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in der Eisenbahnstraße. Unter anderem drangen sie gewaltsam in einen Baucontainer ein. Aus diesem wurden verschiedenste Werkzeuge entwendet. Der Zugang zu einem weiteren Baucontainer wurde zunächst durch ein ca. 800 kg schweres Krangewicht verhindert. Um an den Container zu kommen, wurde dieses Gewicht umgekippt, ...

mehr