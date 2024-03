Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Aufsitzrasenmäher - Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag (02.03.2024), gegen 13:00 Uhr, bis Dienstag (05.03.2024), gegen 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Rasenmäher aus einer mit Vorhängeschlössern gesicherten Garage in der Straße "Am Holzacker" in Lambsheim. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen roten Aufsitzrasenmäher der Marke Honda. Der Schaden beläuft sich auf etwa 450EUR.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 oder an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233-3130 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell