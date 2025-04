Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten-Marienbaum: Brand in einem Einfamilienhaus mit einer schwerverletzten Frau

Xanten (ots)

Am Sonntag, 20.04.2025, gegen 11.25 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Einfamilienhaus in Xanten-Marienbaum gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Hausinnere stark verqualmt. Eine 56-jährige Frau konnte von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss des Hauses gerettet werden. Sie wurde aufgrund einer schweren Rauchgasvergiftung mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das betroffene Einfamilienhaus war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Die anderen Familienmitglieder blieben unverletzt und kamen zunächst bei Angehörigen unter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell