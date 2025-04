POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel: Voerde - 64-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Xanten (ots) - Am Sonntag, 20.04.2025, gegen 11.25 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Einfamilienhaus in Xanten-Marienbaum gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Hausinnere stark verqualmt. Eine 56-jährige Frau konnte von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss des Hauses gerettet werden. Sie wurde aufgrund einer schweren Rauchgasvergiftung mit einem ...

