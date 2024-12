Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Vogel vom Himmel geschossen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf noch unklare Art und Weise schoss mutmaßlich ein noch unbekannter Täter am Freitag (29.11.2024) gegen 15.45 Uhr im Bereich Hagstraße und Rosenstraße in Nufringen auf einen am Himmel fliegenden Vogel. Das Tier stürzte daraufhin zu Boden und starb letztlich an seinen Verletzungen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche unter der Tel. 07031 13-2670 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de.

