POL-LB: Leonberg: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Sonntag (01.12.2024) in die Essegger Straße in Sindelfingen aus, nachdem gegen 6.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache war mutmaßlich ein Nachtspeicherofen in einer der Wohnungen in Brand geraten. Eine 26 Jahre alte Bewohnerin flüchtete sich auf einen Balkon, wo sie von der Feuerwehr mit Hilfe einer ...

mehr